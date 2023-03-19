Валлійський актор Люк Еванс звернутися до українців. Він висловив підтримку народу нашої країни, а також запевнив у тому, що світ не забуває про те, що відбувається в Україні.

Відео з ним з’явилося в Telegram-каналі фандрейзингової платформи United24.

– Привіт. Мене звуть Люк Еванс і це звернення до українського народу. З болем і відчаєм я спостерігав за тим, що вам усім довелося пережити минулого року. Ви наші брати і сестри. І хоча я далеко, я хочу, щоб ви знали, що я підтримую всіх вас. Ви не одні. Ми не забули про вас. Світ про вас не забув, – зазначив Люк.

Він висловив сподівання, що незабаром увесь цей жах закінчиться, тож попросив українців триматися, адже вони усьому світові показали – на що здатна сила та солідарність.

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