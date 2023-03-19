Валлийский актер Люк Эванс обратися к украинцам. Он выразил поддержку народу нашей страны, а также уверил в том, что мир не забывает о происходящем в Украине.

Видео с ним появилась в Telegram-канале фандрейзинговой платформы United24.

— Привет. Меня зовут Люк Эванс и это обращение к украинскому народу. С болем и отчаянием я наблюдал за тем, что вам всем пришло пережить в прошлом году. Вы наши братья и сестры. И хотя я далеко, я хочу, чтобы вы знали, что я поддерживаю всех вас. Вы не одни. Мы не забыли о вас. Мир о вас не забыл, — отметил Люк.

Он выразил надежду, что вскоре весь этот ужас закончится, поэтому попросил украинцев держаться, ведь они всему миру показали — на что способна сила и солидарность.

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