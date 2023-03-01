Президент України Володимир Зеленський поспілкувався по відеозв’язку з голлівудською акторкою українського походження Кетрін Винник. Вона стала амбасадоркою фандрейзингової платформи United24 і опікуватиметься напрямом Відбудова України.

Глава нашої держави подякував акторці за підтримку України та її народу, зазначивши, що вона стала першим амбасадором із Канади.

– Велике дякуємо, що ви з нами. Ми вдячні, що ви вирішили стати амбасадором United24 і є першим амбасадором із Канади, з яким нас багато пов’язує, – сказав Володимир Зеленський.

Кетрін відкриє свій збір через платформу на відновлення одного з 18 будинків на Київщині, які відбудують першими в межах програми Відбудова України.

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Загалом на відновлення зазначених об’єктів необхідно 719 млн грн. Завдяки донорам United24 зі 110 країн уже зібрано понад 510 млн грн.

– Я розумію, як важливо, щоб українські родини об’єдналися. Людям потрібно повертатися додому, відбудовувати свої будинки, щоб сім’ї знову жили разом, – зазначила Винник.

Акторка наголосила, що пишається своїм українським корінням, а також сказала, що для неї честь бути в команді United24.