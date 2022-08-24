Британський музикант Стінг привітав Україну з Днем Незалежності.

Він записав відеозвернення та виконав пісню. Також артист акомпанував собі на гітарі.

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– Привіт усім, я Стінг. Я знаю, що сьогодні в Україні День Незалежності. Я хотів висловити свою солідарність із вами. Ви маєте право жити так, як хочете, і ви нікому не належите. Я заспіваю пісню, яка називається Крихкі, – сказав музикант.

Варто зазначити, що Стінг та його дружина з перших днів повномасштабної війни, яку розв’язала РФ, підтримують Україну.

Наприкінці липня Стінг перервав свій концерт у Варшаві заради емоційної промови на підтримку України. Тоді він сказав, що ця війна шкодить усьому людству, тому з нею треба боротися навіть якщо це небезпечно.