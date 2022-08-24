Британский музыкант Стинг поздравил Украину с Днем Независимости.

Он записал видеообращение и исполнил песню. Также артист аккомпанировал себе на гитаре.

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— Привет всем, я Стинг. Я знаю, что сегодня в Украине День Независимости. Я хотел выразить свою солидарность с вами. Вы имеете право жить так, как хотите и вы никому не принадлежите. Я спою песню, которая называется Крихкі, — сказал музыкант.

Стоит отметить, что Стинг и его жена с первых дней полномасштабной войны, которую развязала РФ, поддерживают Украину.

В конце июля Стинг прервал свой концерт в Варшаве ради эмоциональной речи в поддержку Украины. Тогда он сказал, что эта война вредит всему человечеству, поэтому с ней нужно бороться даже если это опасно.