Телеведучий та суддя шоу Україна має талант Сергій Притула розповів курйозну ситуацію, пов’язану з футболістом Артемом Мілевським. Якось шоумена переплутали зі спортсменом — вони були як брати-близнюки.

Притула поділився історією у YouTube програмі Пряма червона.

– У мене є фото, де ми із Мілевським дуже схожі навіть зачісками. У нас був матч, де ми ледве у Казахів 2-1 вибороли. На стадіоні Динамо був матч. А мені перед цим Adidas якраз підгін зробили – весь набір форми – футболка, шорти, гетри. І я зайшов зверху на Костьольній у ресторанчик поки чекав таксі, – починає розповідати Сергій.

Як виявилось, його зовнішній вигляд вразив відвідувачів закладу.

– Я заходжу, і бачу, як усі завмерли. І чую з різних куточків – Мілевський. А я ще патлатим і небритим був. Думаю – ну гаразд, чого вже там. Допиваю каву та збираюся виходити. Чую гучну розмову двох мужиків, і один із них підходить і каже мені – “Ви сьогодні команду підвели”. А я йому відповідаю “Та ну я не Мілевський і не футболіст. Я навіть не Артем – я Сергій”, – доповнив свою історію Притула.

Шоумен додав, що Мілевський просто талант, і хоч він не був з Артемом близько знайомим, під час перебування у Динамо він був завжди щирим та щедрим.

На початку грудня Притула вперше показав публіці свою шестимісячну доньку. Дівчинку звуть Стефанія. Наразі у телеведучого троє дітей. Старший син Дмитро народився у першому шлюбі з Юлією Андрійчук. У другому шлюбі з Катериною у нього з’явилися дві дівчинки – Соломія та Стефанія.