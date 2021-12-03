Сергій Притула вперше показав шестимісячну Стефанію

Телеведучий та суддя шоу Україна має талант Сергій Притула вперше показав публіці свою шестимісячну доньку. Дівчинку зовуть Стефанія.

До речі, Сергій заявив, що вже готовий і до четвертої дитини.

Нині у телеведучого троє дітей. Старший син Дмитро народився у першому шлюбі з Юлією Андрійчук. У другому шлюбі з Катериною у нього з’явилися дві дівчинки – Соломія та Стефанія.

В Instagram Сергій Притула опублікував фотографію із дітьми.

– Тато з роботи прийшов. Усі за стіл! – підписав світлину Сергій.

Що пишуть користувачі мережі:

Не знала, що у Вас ще одна маленька ляля є.

А тато молодець!

Яке ж то задоволення, тримати таку малечу на руцях. Ви гарний тато, і діти гарні.

Крутезне сімейство.

Ви прекрасні.

Дуже красивий син. Просто дуже-дуже! А дівчатка – янголятка.

Гарна родина! Соломійка копія татка.

Сергій Притула та його майбутня друга дружина Катерина познайомилися на роботі. Згодом їх стосунки переросли у романтичні.

У 2015 році пара побралася у Львові. У 2017 році у них народилася перша донька – Соломія. У травні цього року Катерина народила Стефанію.

У Сергія також є старший син Дмитро від першого шлюбу. Раніше телеведучий був одружений з Юлією Андрійчук.