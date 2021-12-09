Телеведущий и судья шоу Україна має талант Сергей Притула рассказал курьезную ситуацию, связанную с футболистом Артемом Милевским. Однажды шоумена перепутали со спортсменом — они были как братья-близнецы.

Притула поделился историей в YouTube-программе Пряма червона.

— У меня есть фото, где мы с Милевским очень похожи даже прическами. У нас был матч, где мы еле-еле у Казахов 2-1 выбороли. На стадионе Динамо был матч. А мне перед этим Adidas как раз подгон сделали — весь набор формы — футболка, шорты, гетры. И я зашел на сверху Костельной в ресторанчик пока ждал такси — начинает рассказывать Сергей.

Как оказалось, его внешний вид поразил посетителей заведения.

— Я захожу, и вижу как все замерли. И слышу из разных уголков — Милевский. А я еще патлатым и небритым был. Думаю — ну ладно, чего уж там. Допиваю кофе и собираюсь выходить. Слышу громкий разговор двух мужиков, и один из них подходит и говорит мне — “Вы сегодня команду подвели”. А я ему отвечаю “Та ну я не Милевский, и не футболист. Я даже не Артем — я Сергей”, — дополнил свою историю Притула.

Шоумен добавил, что Милевский просто талант, и хоть он не был с Артемом близко знакомым, во время пребывания в Динамо он был всегда искренним и щедрым.

В начале декабря Притула впервые показал публике свою шестимесячную дочь. Девочку зовут Стефания. Сейчас у телеведущего трое детей. Старший сын Дмитрий родился в первом браке с Юлией Андрийчук. Во втором браке с Екатериной у него появились две девочки – Соломия и Стефания.