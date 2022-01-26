Тім Кук зізнався, що його переслідувала жінка, надсилаючи йому електронною поштою фотографії зарядженого пістолета. Якось вона навіть намагалася проникнути до його будинку.

Суд округу Санта-Клара заборонив жінці володіти зброєю та наближатися до Кука або його місця проживання до 29 березня.

Так, у січні компанія Apple подала позов на 45-річну мешканку Вірджинії через загрозу Тіму – подібні дії тривали з 2020 року. Тоді вона написала, що перебувала у романтичних стосунках із главою Apple і є його дружиною. До цих заяв вона додала, що у них народилися близнюки.

За більш ніж місяць вона надіслала Куку понад 200 листів, які щоразу були все більш загрозливими. До них вона додавала знімки бойового пістолета. Вона також створювала дрібні компанії з образливими назвами та без згоди глави Apple призначала його керівником, вказуючи його домашню адресу в контактах.

Ситуація досягла критичної точки у жовтні – тоді жінка з’явилася біля будинку Кука у Пало Альто на машині. Вона заявила охороні, що хоче поговорити з ним – їй відмовили у проханні. Після цього вона знову повернулася, де її й зупинили поліцейські. У машині вони не виявили зброї, але транспорт конфіскували через прострочені права.

На початку січня вона надіслала голові Apple листа, в якому наказала йому звільнити квартиру, оскільки планує переїхати наступного тижня.