Дружина українсько-американського хореографа Максима Чмерковського, танцівниця Пета Маргатройд втратила дитину, коли він був на зйомках у Києві. Жінка не знала, що вагітна.

У жовтні 2021 року Максим був в Україні, а його дружина із сином у США. У 35-річної танцівниці виявили Covid-19, внаслідок чого – поклали до лікарні. Тоді лікар повідомив Петі, що вона була вагітна і в неї стався викидень. У цей момент вона була з Максимом на гучному зв’язку.

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– Він запитав, чи я знала, що була вагітна? Через хвилювання Максимові почулося, ніби лікар каже, що я вагітна зараз. Я гадки не мала про те, що чекаю дитину, – стримуючи сльози сказала Пета.

Однак, коли хореограф почув, що Маргатройд втратила дитину, для нього це було великим ударом. Пара давно планує народити синові братика чи сестричку.

– Не бути там із нею – божевілля. Це змушує почуватися безпорадним, – зазначив Чмерковський.

Пара зізналася, що це вже третій викидень. Наразі вони працюють із командою лікарів-репродуктологів і не втрачають надії, що зможуть народити другу дитину.

Зазначимо, останнім часом Максим Чмерковський проводив багато часу в Україні, оскільки брав участь у різноманітних шоу, де був суддею. 24 лютого, коли розпочалася повномасштабна війна, хореограф також був у нашій країні.

Повернувшись додому в США, він створив благодійний фонд і почав займатися будівництвом модульного містечка для переселенців у Львівській області.