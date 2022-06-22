Жена украинско-американского хореографа Максима Чмерковского, танцовщица Пета Маргатройд потеряла ребенка, когда он был на съемках в Киеве. Женщина не знала, что беременна.

В октябре 2021 года Максим был в Украине, а его жена с сыном — в США. У 35-летней танцовщицы обнаружили Covid-19, из-за чего положили в больницу. Тогда доктор сообщил Пете, что она была беременна и у нее случился выкидыш. В этот момент она находилась с Максимом на громкой связи.

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— Он спросил, знала ли я, что была беременна? Из-за волнения Максиму послышалось, будто доктор говорит, что я в положении. Я понятия не имела о том, что жду ребенка, — сдерживая слезы сказала Пета.

Однако когда хореограф услышал, что Маргатройд потеряла ребенка, для него это было большим ударом. Пара давно планирует родить сыну братика или сестричку.

— Не быть там с ней – сумасшествие. Это заставляет ощущать себя беспомощным, — отметил Чмерковский.

Пара призналась, что это уже третий выкидыш. Сейчас они работают с командой врачей-репродуктологов и не теряют надежды на то, что смогут родить второго ребенка.

Отметим, последнее время Максим Чмерковский проводил много времени в Украине, поскольку участвовал в различных шоу, где был судьей. 24 февраля, когда началась полномасштабная война, хореограф также был в нашей стране.

Вернувшись домой в США он создал благотворительный фонд и начал заниматься строительством модульного городка для переселенцев во Львовской области.