Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Видео Персони

В третий раз: жена Максима Чмерковского потеряла ребенка

22 июня 2022, 13:11
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
В третий раз: жена Максима Чмерковского потеряла ребенка
Источник: Максим Чмерковский

Жена украинско-американского хореографа Максима Чмерковского, танцовщица Пета Маргатройд потеряла ребенка, когда он был на съемках в Киеве. Женщина не знала, что беременна.

В октябре 2021 года Максим был в Украине, а его жена с сыном — в США. У 35-летней танцовщицы обнаружили Covid-19, из-за чего положили в больницу. Тогда доктор сообщил Пете, что она была беременна и у нее случился выкидыш. В этот момент она находилась с Максимом на громкой связи.

Сейчас смотрят

— Он спросил, знала ли я, что была беременна? Из-за волнения Максиму послышалось, будто доктор говорит, что я в положении. Я понятия не имела о том, что жду ребенка, — сдерживая слезы сказала Пета.

Однако когда хореограф услышал, что Маргатройд потеряла ребенка, для него это было большим ударом. Пара давно планирует родить сыну братика или сестричку.

— Не быть там с ней – сумасшествие. Это заставляет ощущать себя беспомощным, — отметил Чмерковский.

Пара призналась, что это уже третий выкидыш. Сейчас они работают с командой врачей-репродуктологов и не теряют надежды на то, что смогут родить второго ребенка.

Отметим, последнее время Максим Чмерковский проводил много времени в Украине, поскольку участвовал в различных шоу, где был судьей. 24 февраля, когда началась полномасштабная война, хореограф также был в нашей стране.

Вернувшись домой в США он создал благотворительный фонд и начал заниматься строительством модульного городка для переселенцев во Львовской области.

Читайте также:
В третий раз: жена Максима Чмерковского потеряла ребенкаСказки о богатырях кажутся правдой: Максим Чмерковский о силе украинского народа

Теги
вагітність
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь