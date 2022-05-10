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Казки про богатирів здаються правдою: Максим Чмерковський про силу українського народу

10 Травня 2022, 14:49
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Казки про богатирів здаються правдою: Максим Чмерковський про силу українського народу

Популярний хореограф і головний герой романтичного реаліті Холостяк 1 Максим Чмерковський пояснив, у чому сила українського народу.

Максим родом із України, але вже довгий час живе в Америці. Під час початку повномасштабної війни він був у нашій країні. Наразі разом із родиною створив благодійний фонд та допомагає нужденним. Говорить, про силу українців можна довго думати, а також провів паралель із міфологічною нацією.

– Це якась міфологічна нація людей. Будь-які різні казки про богатирів здаються правдою, – наголосив Чмерковський.

За словами хореографа, українці – склад людей із почуттям приналежності до землі, що історично мають деякі нації. Наприклад, стародавні майя чи атланти. Додає, що наші люди мають непереможний дух. Вони уособлюють поєднання всіх добрих якостей.

– Є речі, які притаманні іншим націям, але не так, щоби всі разом і в одній людині. Це не кажучи про якусь магію чорнозему (сміється). Коли людина відчуває землю і відчуває приналежність, це дорогого варте, і цю людину не можна перемогти. Це те, що зараз спостерігає весь світ, – наголосив хореограф.

Він додав, що всі українці захищають рідну землю, хоча деякі могли виїхати, а отже – захищають себе.

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Фото: Максим Чмерковський

Джерело
Сайт Вікна
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