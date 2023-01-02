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Леонардо Ді Капріо зустрів Новий Рік 2023 на яхті з 23-річною моделлю

2 Січня 2023, 14:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Леонардо Ді Капріо
Джерело: Depositphotos

Американський актор Леонардо Ді Капріо зустрів Новий рік 2023 на яхті разом із 23-річною моделлю Вікторією Ламас.

Зірка фільму Титанік разом із дівчиною відзначили свято в компанії друзів на яхті в Сен-Бартелемі в Карибському морі. Для вечірки Ді Капріо обрав доволі простий образ – білу базову футболку, штани і кепку.

Вікторія ж була в топі і яскравій сорочці.

Зараз дивляться

Варто зазначити, раніше батько моделі, актор Лоренцо Ламас говорив, що його донька не зустрічається з Леонардо. Незважаючи на це він зазначив, що актор дійсно подобається Вікторії.

Останнім часом пару часто помічають разом, проте вони ніяк не коментують свої стосунки.

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Джерело
PageSix
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Леонардо Ді Капріо Новий Рік
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