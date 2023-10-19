Український співак Володимир Дантес зізнався, що втомився бути веселим і сильним. Про це він сказав у відеозверненні на особистій сторінці в Instagram.

За словами артиста, він планував записати промо сольного концерту у Києві, який відбудеться 4 листопада, але замість цього вирішив розповісти про свій стан.

– Я втомився. Я втомився бути веселим і робити вигляд, що все класно, бути сильним. Війна триває і буде тривати. Нещодавно був у Харкові, робили виступ, і ти бачиш очі військових, які теж в ахері. Усі в ахері. Війна в Ізраїлі, яка почалася, де мій брат з дитиною і дружиною. І знову ці заклики вбивати євреїв, хоча чому я дивуюся, коли є заклики вбивати українців, – сказав Дантес.

Артист додав, що зараз багато працює, а музика – це єдине, що допомагає йому не збожеволіти.

Зараз дивляться

– Я не знаю, як у цьому п**деці повному сказати вам: Гей, приходьте на концерт, давайте веселитися разом! Єдиний момент, який мене тримає, це коли я за лаштунками в повному лайні сиджу, тому що кожного дня хтось помирає… Але цей крок на сцену, коли відбувається ця магія, коли ми всі разом співаємо, це єдине, що поки що мене тримає і не дає просто зійти з глузду, – сказав він.

Також Дантес наголосив на тому, що важливо говорити як про свої проблеми, так і про щасливі моменти, щоб залишатися здоровими людьми.

У коментарях артиста підтримали інші знаменитості, серед яких – Юлія Саніна, Раміна Екхакзай, Roxolana та Даша Астаф’єва.