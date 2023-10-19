Украинский певец Владимир Дантес признался, что устал быть веселым и сильным. Об этом он сказал в видеообращении на личной странице в Instagram.

По словам артиста, он планировал записать промо сольного концерта в Киеве, который состоится 4 ноября, но вместо этого решил рассказать о своем состоянии.

— Я устал. Я устал быть веселым и делать вид, что все классно, быть сильным. Война продолжается и будет продолжаться. Недавно был в Харькове, делали выступление, и ты видишь глаза военных, которые тоже в ахере. Все в ахере. Война в Израиле, которая началась, где мой брат с ребенком и женой. И опять эти призывы убивать евреев, хотя почему я удивляюсь, когда есть призывы убивать украинцев, — сказал Дантес.

Артист добавил, что сейчас много работает, а музыка — это единственное, что помогает ему не сойти с ума.

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— Я не знаю, как в этом п**деце полном сказать вам: Эй, приходите на концерт, давайте веселиться вместе! Единственный момент, который меня держит, это когда я за кулисами в полном дерьме сижу, потому что каждый день кто-то умирает… Но этот шаг на сцену, когда происходит эта магия, когда мы все вместе поем, это единственное, что пока меня держит и не дает просто сойти с ума, — сказал он.

Также Дантес отметил, что важно говорить как о своих проблемах, так и о счастливых моментах, чтобы оставаться здоровыми людьми.

В комментариях артиста поддержали другие знаменитости, среди которых — Юлия Санина, Рамина Экхакзай, Roxolana и Даша Астафьева.