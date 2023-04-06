Венсан Кассель і Тіна Кунакі розлучилися

56-річний французький актор Венсан Кассель і 26-річна модель Тіна Кунакі розлучилися після п’яти років шлюбу. Що стало причиною такого рішення, не відомо, проте чутки про розрив підігрів сам Кассель, видаливши зі свого Instagram спільні знімки пари.

За інформацією ЗМІ, Кассель і Кунакі розлучилися кілька тижнів тому і “Тіна вбита горем”.

Представники пари поки не коментують розлучення, водночас соцмережі говорять про стосунки пари набагато більше.

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На сторінці Касселя зникли всі спільні знімки з Кунакі. Ба більше, він не опублікував нічого, присвяченого її дню народження.

Тіна теж перестала публікувати фото з Венсаном, чим викликала чимало запитань у підписників.

Нагадаємо, Венсан Кассель одружився з Тіною Кунакі в серпні 2018 року – скромне весілля зіграли у Франції. Уже в квітні у пари народилася дочка Амазонка.