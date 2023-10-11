Актер Уилл Смит и актриса Джада Пинкетт-Смит расстались. Но сделали супруги это не сейчас, а семь лет назад.

По словам Джады, официально они не разведены, но живут раздельной жизнью с 2016 года. Пинкетт-Смит объяснила это тем, что они устали от попыток сохранить брак, однако точной причины не назвала.

— К 2016 году мы просто устали от попыток сохранить брак. Я думаю, что мы оба все еще застряли в своих фантазиях о том, каким, по нашему мнению, должен быть другой человек, — поделилась Джада.

Кроме того, актриса рассказала, что они уже жили по отдельности в тот момент, когда Уилл Смит дал пощечину Крису Року на Оскаре 2022 за неудачную шутку в сторону Джады.

Сейчас смотрят

— Я подумала, что это постанова и что Уилл ни за что не сможет его ударить. Только когда он начал возвращаться к своему креслу, я уже понял, что это не шутка, — вспоминает 52-летняя актриса.

Что касается их будущего с 55-летним Уиллом, они пока что еще разбираются в этом вопросе.

— Мы вместе проделали очень тяжелую работу. Сейчас у нас возникла глубокая любовь друг к другу, и мы собираемся выяснить, что из этого выйдет, — поделилась Джада.

Джада и Уилл поженились в 1997 году. У пары двое общих детей: 22-летняя дочь Уиллоу Камиль Рейн и 25-летний сын Джейден Кристофер Сайер.

В 2020 году Джада призналась, что она закрутила роман с певцом Августом Альсиной, будучи в браке.