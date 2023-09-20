Співачка Джамала поділилася з шанувальниками списком серіалів на випадок, якщо комусь захочеться перемкнутися та на якийсь час втекти до світу чужих проблем. Причому втекти до кардинально іншої реальності – в далеке майбутнє з прибульцями.

Переглянути цей допис в Instagram Першим у переліку рекомендацій стоїть фантастичний психологічний трилер Розрив. За словами виконавиці, це вперше, коли її так зацікавив сюжет.

– Не спойлерю, але уявіть на секунду, що ваша памʼять розділена на дві частини: одна відповідає за роботу, де ви не говорите про дітей та друзів, бо просто не памʼятаєте цього, інша – це коли ви за смачною вечерею не обговорюєте роботу, колег та свої переживання щодо підвищення. Заінтригувала? – поцікавилась Джамала у підписників.

До переліку рекомендацій артистка внесла ще два серіали. Шоу Таємниця Бункера розповідає про уявний світ, де люди живуть під землею та не можуть вийти на поверхню.

– Чекаю на другий сезон. Хочеться окремо відзначити стиль цього уявного простору. Музика – кайф, – поділилася співачка.