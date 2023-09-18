Телеведучий Олександр Педан поділився лайфхаком для поліпшення рівня англійської мови. Шоумен зазначив, що для цього треба вмикати кіно чи серіал в оригінальній озвучці та з українськими субтитрами.

– Порада: обирайте легкі для прослуховування та розуміння серіали. Ну й, звісно, класика – це дивитись Друзів в оригіналі, – порекомендував Олександр Педан.

Свій пост телеведучий супроводив переліком серіалів, які дивиться сам, додавши, що любить фентезі. Серед його фаворитів опинилися одразу три шоу. Тінь і кістка, Сліпота та Сутінкові мисливці. До кожної назви Педан додав невеличке описання сюжету та закликав підписників написати у коментарях власні рекомендації для перегляду у вихідні.

Коментатори вирішили поділитися думками з приводу вичення англійської мови.

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Я б порекомендував, хто не зовсім новачок в англійській, дивитися із англійськими субтитрами.

А не краще популяризувати українську озвучку та робити її ще якіснішою? Її дуже не вистачає у фільмах та, особливо, книжках.

Мій перший серіал англійською – Тhe flesh. Це серіал, розрахований на підлітків, тому мова там дуже сучасна, жива і не перемудрена. Рекомендую!

Тінь і кістку не можу дивитися через її спорідненість з росіянськими назвами. Просто відвернуло від перегляду і прочитання.

Фото: Олександр Педан