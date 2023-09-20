Певица Джамала поделилась с поклонниками списком сериалов на случай, если кому-то захочется переключиться и на время сбежать в мир чужих проблем. Причем сбежать в кардинально иную реальность — в далекое будущее с пришельцами.

Первым в списке рекомендаций стоит фантастический психологический триллер Разрыв. По словам исполнительницы, это первый раз, когда ее так заинтересовал сюжет.

— Не спойлер, но представьте на секунду, что ваша память разделена на две части: одна отвечает за работу, где вы не говорите о детях и друзьях, потому что просто не помните этого, другая — это когда вы за вкусным ужином не обсуждаете работу, коллег и свои переживания по поводу повышения. Заинтриговала? – поинтересовалась Джамала у подписчиков.

В список рекомендаций артистка внесла еще два сериала. Шоу Тайна Бункера рассказывает о воображаемом мире, где люди живут под землей и не могут выйти на поверхность.

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– Жду второй сезон. Хочется отдельно отметить стиль этого воображаемого пространства. Музыка – кайф, – поделилась певица.

Так же пришлась по нарву Джамале и музыка в сериале Основание — фэнтези, основанном на одноименной книжной серии Айзека Азимова. Саундтреком для него занимался композитор Bear McCreary, создавший музыкальное сопровождение для шоу Властелин колец: Кольца власти.

В комментариях поклонники дискутируют с артисткой, делятся своими впечатлениями от перечисленных сериалов и своими рекомендациями.

Напомним, на днях телеведущий Александр Педан рассказал подписчикам о лайфхаке для повышения уровня английского при помощи фильмов.