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Всей душой ждем победу: Надежда Матвеева об эвакуации мамы из Ирпеня и волонтерстве

6 мая 2022, 12:16
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Надія Матвєєва

Украинская телеведущая Надежда Матвеева рассказала об эвакуации мамы из Ирпеня и волонтерской деятельности во время войны.

Сейчас Надежда ведет рубрику Надійні поради на СТБ, в рамках которой делится практическими советами, которые помогут обезопасить жизнь в военное время.

– Мы вынуждены получать новые знания, которые соответствуют времени. К сожалению, война продолжается. Очень хочется рассказывать о фикусах и вкусных блюдах, но мы должны быть вооружены не только тем, что на фронте, но и информацией, которая может сохранить жизнь. Команда, которая создает Надійні поради в рамках проекта Все буде добре на СТБ, нацелена на то, чтобы каждый наш зритель чувствовал, что имеет всю необходимую информацию для того, чтобы выжить, удержаться, сохранить равновесие и спокойствие. А еще очень важно давать поддержку и уверенность в том, что все будет хорошо, – сказала она.

Надежда призналась, что ее мама находилась в Ирпене, пока не началась эвакуация мирного населения.

Она не хотела снова покидать свой дом, поскольку раньше ей пришлось уехать из родного Крыма, который в 2014 году оккупировали российские войска.

– Мама была в Ирпене до того момента, как уже началась эвакуация. Мне пришлось уговаривать ее, чтобы она уезжала, потому что она была уверена, что нужно оставаться дома. Никто не ожидал, что враг будет настолько жесток к мирному населению. Мама уехала и потом, когда появилась возможность, она вернулась домой. Сейчас она в Ирпене, повреждены только окна, дома постепенно включают газ, свет. Мама всей душой ждет победу и делает все возможное, чтобы это произошло быстрее, — рассказала телеведущая.

Кроме работы на телевидении Надежда Матвеева приобщилась к волонтерской деятельности и фонду Твоя опора.

— Я охотно присоединилась к благотворительному фонду Твоя опора, который помогает детским домам, приютам, а также тем, кто пострадал и нуждается в помощи. Это волонтерская работа, и деньгами отдельно я делаю взносы в этот благотворительный фонд. И просто работаю руками, расфасовываем гуманитарную помощь, грузим ее. Помогаем, чтобы гуманитарная помощь со всех уголков мира попадала туда, где она необходима, — добавила Матвеева.

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