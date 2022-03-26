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Всі військомати заповнені: зірка Спіймати Кайдаша про волонтерство та спроби потрапити до ТрО

26 Березня 2022, 20:03
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Григорій Бакланов

Український актор та зірка серіалу Спіймати Кайдаша Григорій Бакланов розповів про волонтерство та спроби потрапити до лав територіальної оборони.

В ефірі загальнонаціонального марафону Бакланов зізнався, що зараз разом із сім’єю перебуває на Одещині. Там всі військомати заповнені, а батальйони ТрО повністю сформовані.

– Тут ТрО і військомати заповнені, усе сформовано, тож доводиться волонтерити. Зараз збираємо кошти на автомобіль для ЗСУ, вже зібрали достатню суму. Шукаємо дизельну автівку або в Україні, або за кордоном. Якщо хтось знає, де можна придбати, і може поділитися контактами, ми будемо дуже раді. Якщо хтось може допомогти фінансово, теж будемо раді, бо ще треба бронежилети купувати, які ми теж відразу надішлемо до ЗСУ та ТрО, – сказав Бакланов.

Бакланов зізнався, що зараз до ЗСУ та лав територіальної оборони складніше потрапити, ніж у кіно.

За словами актора, на Одещині люди налаштовані позитивно, вірять у перемогу та водночас готові до будь-якого повороту події.

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Теги
Актор , Війна в Україні , волонтер
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