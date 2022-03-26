Украинский актер и звезда сериала Поймать Кайдаша Григорий Бакланов рассказал о волонтерстве и попытках попасть в ряды территориальной обороны.

В эфире общенационального марафона Бакланов признался, что сейчас вместе с семьей находится в Одесской области. Там все военкоматы заполнены, а батальоны ТрО полностью сформированы.

— Здесь ТрО и военкоматы заполнены, все сформировано, так что приходится волонтерить. Сейчас собираем средства на автомобиль для ВСУ, уже собрали достаточную сумму. Ищем дизельный автомобиль или в Украине, или за рубежом. Если кто знает, где можно приобрести, и может поделиться контактами, мы будем очень рады. Если кто-то может помочь финансово, тоже будем рады, потому что еще нужно бронежилеты покупать, которые мы тоже сразу отправим в ВСУ и ТРО, — сказал Бакланов.

Бакланов признался, что сейчас в ВСУ и ряды территориальной обороны сложнее попасть, чем в кино.

По словам актера, в Одесской области люди настроены положительно, верят в победу и в то же время готовы к любому повороту события.