Український співак Іван Дорн емоційно звернувся до росіян після того, як путінські війська увійшли до Славутича – рідного міста артиста.
Дорн переконаний, увійшовши в Славутич, російські війська напали на весь СНД.
– Моє рідне місто Славутич у Київській області, що знаходиться неподалік Чорнобильської АЕС, місто повністю ізольоване вже понад два тижні. Відбувається справжня гуманітарна катастрофа: люди потребують продовольства та медикаментів. У місті немає світла, води, опалення, зв’язку. Прямо зараз у місто зайшли танки. Сьогодні у Славутичі люди вийшли на мітинг за Україну проти російських військових. Російська армія та техніка вже у місті. Вчора місто вже обстрілювали снайпери.
Нападаючи на Славутич, ви нападаєте на СНД — людей з різних республік, які були переселені в Україну для усунення наслідків вибуху Чорнобиля. Це найкращі уми України, Росії, Білорусі, Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Азербайджану. Ви нападаєте на світ, – зауважив Дорн.
В ефірі одного з українських телеканалів він також додав, що у Славутичі лишилися його друзі, а також батьки дружини. За словами Дорна, саме у Славутичі він планував зустріти старість.
Раніше російські війська вторглися до міста Славутич Київської області, захопили міську лікарню та викрали мера Юрія Фомічева.
Жителі Славутича вийшли на мирний протест у центр міста – тоді агресори почали стріляти у повітря та кидати у людей світлошумові гранати.