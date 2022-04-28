Українська співачка Тіна Кароль згадала свого чоловіка Євгена Огіра в день його смерті. 28 квітня 2022 року виповнюється дев’ять років, як він пішов із життя.

В Instagram-stories Тіна Кароль оприлюднила кадр, на якому вони зображені разом. Євген тримає на руках їхнього новонародженого сина Веніаміна.

– Я прийняла цей світ, захистила сина. Все, як ти просив. Не загоїться рана, вибач, – підписала артистка фото.

Нагадаємо, що Тіна Кароль пережила сімейну трагедію. В 2013 році помер її чоловік, бізнесмен Євген Огір. Він тривалий час боровся із раком шлунка.

Пара одружилася в 2008 році, тоді ж артистка народила спадкоємця бізнесменові. Наразі Веніаміну 13 років і він навчається у Великій Британії.

Варто зазначити, що співачка часто згадує свого чоловіка. Так, у січні Тіна Кароль зізналася, що понад 10 років не святкує дні народження – тоді вони почали боротися із Євгеном за життя.