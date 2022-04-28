Украинская певица Тина Кароль вспомнила своего мужа Евгения Огира в день его смерти. 28 апреля 2022 года исполняется девять лет, как он ушел из жизни.

В Instagram-stories Тина Кароль обнародовала кадр, на котором они предстали вместе. Евгений держит на руках их новорожденного сына Вениамина.

— Я приняла этот мир, защитила сына. Все, как ты просил. Не заживет рана, прости, — подписала артистка фото.

Напомним, что Тина Кароль пережила семейную трагедию. В 2013 году скончался ее муж, бизнесмен Евгений Огир. Он продолжительное время боролся с раком желудка.

Пара поженилась в 2008 году, тогда же артистка родила наследника бизнесмену. Сейчас Вениамину 13 лет и он учится в Великобритании.

Стоит отметить, что певица часто вспоминает своего супруга. Так, в январе Тина Кароль призналась, что более 10 лет не празднует дни рождения — тогда они начали бороться с Евгением за жизнь.