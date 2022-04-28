Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Все, как ты просил: Тина Кароль вспомнила мужа в годовщину его смерти

28 апреля 2022, 10:46
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Все, как ты просил: Тина Кароль вспомнила мужа в годовщину его смерти
Источник: Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль вспомнила своего мужа Евгения Огира в день его смерти. 28 апреля 2022 года исполняется девять лет, как он ушел из жизни.

В Instagram-stories Тина Кароль обнародовала кадр, на котором они предстали вместе. Евгений держит на руках их новорожденного сына Вениамина.

— Я приняла этот мир, защитила сына. Все, как ты просил. Не заживет рана, прости, — подписала артистка фото.

Напомним, что Тина Кароль пережила семейную трагедию. В 2013 году скончался ее муж, бизнесмен Евгений Огир. Он продолжительное время боролся с раком желудка.

Пара поженилась в 2008 году, тогда же артистка родила наследника бизнесмену. Сейчас Вениамину 13 лет и он учится в Великобритании.

Стоит отметить, что певица часто вспоминает своего супруга. Так, в январе Тина Кароль призналась, что более 10 лет не празднует дни рождения — тогда они начали бороться с Евгением за жизнь.

Читайте также:
Тіна КарольПапа плакал: Тина Кароль рассказала, как ее родители бежали из Киева из-за войны

Теги
Тина Кароль
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь