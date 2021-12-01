Українські виконавці Оля Полякова та Dzidzio презентували спільний кліп на трек Щасливі люди, який став саундтреком до різдвяної комедії Зірки за обміном.

Прем’єра картини очікується 1 січня 2022 року.

Вперше артисти виконали пісню Щасливі люди в рамках сольного концерту Олі Полякової. У кліпі на цей трек також показали кадри з фільму Зірки за обміном.

– Люди часто забувають, що вони щасливі. А в нашій пісні, як і в щасті, все найголовніше – у простоті. З Олею ми працювали легко, гарно, натхненно, співали, записували на студії і дивилися одне одному в очі. Зробили пісню щирою, справжньою, щоб вона потрапила і нам, і слухачам прямісінько в серце, – зазначив автор пісні, актор та продюсер Михайло Хома (Dzidzio).

За словами Полякової, Хома мучив її на студії сім годин, поки записувалася пісня.

– Я кажу Досить, я нормально, гарно заспівала, а він Давай ось цю і цю фразочку ще. А я що? Я слухалася, усе виконувала так, як він просив. Так і треба, повинна ж бути синергія, – розповіла Оля Полякова.

У фільмі Зірки за обміном Dzidzio зіграв Фому Михайловського, А Оля Полякова – Полю Малякову. За основу творці картини взяли прийом, коли головні герої різної статі міняються тілами.

За сюжетом комедії, непримиренні суперники на сцені, зірки шоу-бізнесу Поля Малякова та Фома Михайловський, несподіваним чином опинившись у тілах одне одного, намагаються повернути свої життя назад, але заради досягнення своєї мети кожному доведеться вирішити сімейні та романтичні проблеми свого опонента.

Користувачі мережі доволі схвально відгукнулися про саундтрек до фільму, а тепер чекають на фільм.

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