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Все ще росіянин: Жерар Депардьє назвав війну в Україні “великою нісенітницею”

5 Лютого 2023, 16:43
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Все ще росіянин: Жерар Депардьє назвав війну в Україні “великою нісенітницею”
Джерело: Depositphotos

Французький актор Жерар Депардьє назвав повномасштабну війну в Україні “великою нісенітницею”.

Він сказав, що для нього нічого не змінилося і він намагається уникати розмов про вторгнення. Про це пише  Augsburger Allgemeine.

– Для мене нічого не змінилося. Я досі росіянин. Я люблю російську культуру. Коли я люблю країну, це завжди через її культуру, – зазначив зірка фільмів Астерікс та Обелікс.

Також він сказав, що ненавидить, коли змішують акторство та політику.

Зараз дивляться

– Я не хочу говорити із цього приводу більше. Війна – це велика нісенітниця, – сказав Жерар.

Нагадаємо, у квітні Жерар Депардьє висловився проти дій президента РФ щодо України. Тоді він сказав, що російський народ не несе відповідальності за шалені вчинки свого лідера.

В 2013 році Депардьє отримав російське громадянство. У 2014 році він назвав нашу країну частиною РФ, а в 2015-му СБУ заборонила Депардьє в’їжджати в Україну терміном на п’ять років.

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Актор Війна в Україні
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