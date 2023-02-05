Французский актер Жерар Депардье назвал полномасштабную войну в Украине “большой чепухой”.

Он сказал, что для него ничего не изменилось и он пытается избегать разговоров о вторжении. Об этом пишет Augsburger Allgemeine.

— Для меня ничего не изменилось. Я все еще россиянин. Я люблю русскую культуру. Когда я люблю страну, это всегда через ее культуру,- отметил звезда фильмов Астерикс и Обеликс.

Также он сказал, что ненавидит, когда смешивают актерство и политику.

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— Я не хочу говорить по этому поводу больше. Война — это большая чепуха, — сказал Жерар.

Напомним, в апреле Жерар Депардье высказался против действий президента РФ в отношении Украины. Тогда он сказал, что российский народ не несет ответственности за безумные поступки своего лидера.

В 2013 году Депардье получил российское гражданство. В 2014 году он назвал нашу страну частью РФ, а в 2015-м СБУ запретила Депардье въезжать в Украину сроком на пять лет.