У віці 88 років помер парфумер та модельєр Пако Рабанн. Це сталося у його будинку у Франції.

Смерть Пако підтвердила компанія Puig, яка керує брендами модельєра.

– Він відзначив покоління своїм радикальним баченням моди, і його спадщина житиме. Хто ще міг спонукати модних парижанок вимагати суконь із пластику та металу, – заявив президент відділу моди Puig Хосе Мануель Альбеса.

Відомо, що Рабанн народився у сім’ї військового та швачки в Іспанії. Робота його матері змусила їх переїхати до Франції, де він став студентом-архітектором у l’École Nationale des Beaux-Arts.

Зараз дивляться Після цього він розпочав кар’єру у сфері моди, працюючи з модними брендами – Givenchy, Dior та Balenciaga. У 1966 році він заснував власний будинок моди Paco Rabanne і з того часу став всесвітньо відомим. Крім футуристичного на той момент одягу, він також створював і парфуми. Його дебютний аромат, Calandre, доступний і сьогодні, а Lady Million, відома своїми барвистими золотими флаконами, продовжує мати попит і донині. Але він також був відомий своїми провокаційними витівками. У багатьох інтерв’ю він заявляв, що прожив кілька життів, що йому близько 78 тис. років, що він бачив Бога і мав контакт із прибульцями. Нещодавно також помер Мирослав Симчич — сотений Української повстанської армії та герой України. Читайте також: Першою зіграла Венздей Аддамс: померла акторка Ліза Лорінг

Джерело BBC

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