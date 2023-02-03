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У віці 88 років помер парфумер та модельєр Пако Рабанн

3 Лютого 2023, 17:58
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Пако Рабан
Джерело: Getty Images

У віці 88 років помер парфумер та модельєр Пако Рабанн. Це сталося у його будинку у Франції.

Смерть Пако підтвердила компанія Puig, яка керує брендами модельєра.

– Він відзначив покоління своїм радикальним баченням моди, і його спадщина житиме. Хто ще міг спонукати модних парижанок вимагати суконь із пластику та металу, – заявив президент відділу моди Puig Хосе Мануель Альбеса.

Відомо, що Рабанн народився у сім’ї військового та швачки в Іспанії. Робота його матері змусила їх переїхати до Франції, де він став студентом-архітектором у l’École Nationale des Beaux-Arts.

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Після цього він розпочав кар’єру у сфері моди, працюючи з модними брендами – Givenchy, Dior та Balenciaga. У 1966 році він заснував власний будинок моди Paco Rabanne і з того часу став всесвітньо відомим.

Крім футуристичного на той момент одягу, він також створював і парфуми. Його дебютний аромат, Calandre, доступний і сьогодні, а Lady Million, відома своїми барвистими золотими флаконами, продовжує мати попит і донині.

Але він також був відомий своїми провокаційними витівками. У багатьох інтерв’ю він заявляв, що прожив кілька життів, що йому близько 78 тис. років, що він бачив Бога і мав контакт із прибульцями.

Нещодавно також помер Мирослав Симчич — сотений Української повстанської армії та герой України.

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Джерело
BBC
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