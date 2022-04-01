Французький актор Жерар Депардьє, котрий раніше заявляв про своє захоплення Володимиром Путіним, висловився проти дій президента РФ щодо України.

За словами Жерара, російський народ не несе відповідальності за шалені вчинки свого лідера. Про це повідомляє BFM TV.

– Російський народ не несе відповідальності за шалені, неприйнятні ексцеси своїх лідерів, таких як Володимир Путін, – зазначив Депардьє.

Також він повідомив, що всі гроші з його трьох концертів, що відбудуться в квітні, підуть на допомогу українцям.

Раніше актор уже виступав проти війни в Україні із закликом скласти зброю та розпочати переговори.

Нагадаємо, що в 2013 році Депардьє отримав російське громадянство, відмовився від французького паспорта та назвав себе громадянином світу.

У 2014 році він назвав нашу країну частиною РФ, а в 2015 році СБУ заборонила Депардьє в’їжджати в Україну терміном на п’ять років.