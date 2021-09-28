Українська співачка Оля Полякова змінила імідж та показала себе в образі брюнетки.
На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила серію світлин зі зйомок. У кадрі Оля позує у незвичному для себе образі та з темним кольором волосся.
На фото артистка постала у чорному костюмі зі срібними вставками. На одній руці у Олі довга чорна рукавичка, а на іншій – оригінальна біла зі шнурівкою і стразами.
Свій образ зірка доповнила яскравим макіяжем з червоними губами.
У коментарях шанувальники оцінили нові фото Полякової в образі брюнетки. Більшість користувачів мережі зазначили, що з новим кольором волосся Оля має молодший вигляд.
Свій захват також висловили інші зірки, зокрема Ольга Цибульська, Катерина Бужинська, Лілія Подкопаєва і Даша Астаф’єва.
- Помолодшала на 10 років!
- Вперше бачу, щоб темний колір волосся робив молодше.
- Як же ви з донькою схожі!
- Брюнеткою маєте молодший вигляд.
- Навіть молодші стали!
- Так навіть краще з темним волоссям.
- Як тобі гарно бути брюнеткою!
- В 100 разів краще, аніж блондинка.
- З таким кольором більше стилю.
- Блонд вже набрид.
- Ого, перевтілення, – пишуть у коментарях.
Нещодавно Оля Полякова розповіла про виховання старшої доньки Маші. Артистка заявила, що не дає їй кишенькових грошей, оскільки дівчина заробляє за допомогою свого Instagram.
Полякова стежить за 16-річною Машою для того, щоб завжди знати її точне місцерозташування. Донька живе окремо від неї та чоловіка.
Нагадаємо, що з 2004 року Оля Полякова перебуває у шлюбі з Вадимом Поляковим. Подружжя виховує двох дітей: Машу та Алісу.