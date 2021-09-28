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Блонд вже набрид: Оля Полякова здивувала зміною іміджу

28 Вересня 2021, 11:50 Валентина Чорна
Оля Полякова
Джерело: Оля Полякова

Українська співачка Оля Полякова змінила імідж та показала себе в образі брюнетки.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила серію світлин зі зйомок. У кадрі Оля позує у незвичному для себе образі та з темним кольором волосся.

На фото артистка постала у чорному костюмі зі срібними вставками. На одній руці у Олі довга чорна рукавичка, а на іншій – оригінальна біла зі шнурівкою і стразами.

Свій образ зірка доповнила яскравим макіяжем з червоними губами.

У коментарях шанувальники оцінили нові фото Полякової в образі брюнетки. Більшість користувачів мережі зазначили, що з новим кольором волосся Оля має молодший вигляд.

Свій захват також висловили інші зірки, зокрема Ольга Цибульська, Катерина Бужинська, Лілія Подкопаєва і Даша Астаф’єва.

  • Помолодшала на 10 років!
  • Вперше бачу, щоб темний колір волосся робив молодше.
  • Як же ви з донькою схожі!
  • Брюнеткою маєте молодший вигляд.
  • Навіть молодші стали!
  • Так навіть краще з темним волоссям.
  • Як тобі гарно бути брюнеткою!
  • В 100 разів краще, аніж блондинка.
  • З таким кольором більше стилю.
  • Блонд вже набрид.
  • Ого, перевтілення, – пишуть у коментарях.

Нещодавно Оля Полякова розповіла про виховання старшої доньки Маші. Артистка заявила, що не дає їй кишенькових грошей, оскільки дівчина заробляє за допомогою свого Instagram.

Полякова стежить за 16-річною Машою для того, щоб завжди знати її точне місцерозташування. Донька живе окремо від неї та чоловіка.

Нагадаємо, що з 2004 року Оля Полякова перебуває у шлюбі з Вадимом Поляковим. Подружжя виховує двох дітей: Машу та Алісу.

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