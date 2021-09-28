Українська співачка Оля Полякова змінила імідж та показала себе в образі брюнетки.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила серію світлин зі зйомок. У кадрі Оля позує у незвичному для себе образі та з темним кольором волосся.

На фото артистка постала у чорному костюмі зі срібними вставками. На одній руці у Олі довга чорна рукавичка, а на іншій – оригінальна біла зі шнурівкою і стразами.

Свій образ зірка доповнила яскравим макіяжем з червоними губами.

У коментарях шанувальники оцінили нові фото Полякової в образі брюнетки. Більшість користувачів мережі зазначили, що з новим кольором волосся Оля має молодший вигляд.

Свій захват також висловили інші зірки, зокрема Ольга Цибульська, Катерина Бужинська, Лілія Подкопаєва і Даша Астаф’єва.

Помолодшала на 10 років!

Вперше бачу, щоб темний колір волосся робив молодше.

Як же ви з донькою схожі!

Брюнеткою маєте молодший вигляд.

Навіть молодші стали!

Так навіть краще з темним волоссям.

Як тобі гарно бути брюнеткою!

В 100 разів краще, аніж блондинка.

З таким кольором більше стилю.

Блонд вже набрид.

Ого, перевтілення, – пишуть у коментарях.

Нещодавно Оля Полякова розповіла про виховання старшої доньки Маші. Артистка заявила, що не дає їй кишенькових грошей, оскільки дівчина заробляє за допомогою свого Instagram.

Полякова стежить за 16-річною Машою для того, щоб завжди знати її точне місцерозташування. Донька живе окремо від неї та чоловіка.

Нагадаємо, що з 2004 року Оля Полякова перебуває у шлюбі з Вадимом Поляковим. Подружжя виховує двох дітей: Машу та Алісу.