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Вперше від початку війни: Бабкіни довели до сліз шанувальників приїздом додому в Харків

23 Лютого 2023, 17:29
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Сергей и Снежана Бабкины

Співак Сергій Бабкін разом зі своєю дружиною Сніжаною вперше з початку повномасштабної війни приїхав додому до Харкова.

Зворушливим відео дружина виконавця поділилася в Instagram. У ролику можна побачити, як Сніжана плаче, переступивши поріг квартири, розглядає заклеєні скотчем вітражні вікна та календар, на якому дата 24 лютого 2022 року.

Щемлива мить, написала під відео Сніжана.

У коментарях підписники Сніжани наголосили, що це відео довело їх до сліз.

Зараз дивляться
  • Як хочеться додому.
  • Сніжано, головне, що будинок цілий та всі живі. Є куди повернутись.
  • Неможливо дивитися без сліз. Плачу разом із вами.
  • Як мало потрібно для щастя.
  • Харків, рідний, обов’язково зустрінемося.
  • Ми всі обов’язково повернемось додому.
  • Тримайтеся, сльози самі собою течуть. Як я вас розумію.
  • Плачу.
  • Плачу разом із вами… Щастя у простих речах, пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Сергій разом зі Сніжаною та їхніми трьома дітьми виїхали до Німеччини. Невдовзі вони вирішили повернутися до рідної країни.

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Сергій Бабкін Харків
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