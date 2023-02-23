Співак Сергій Бабкін разом зі своєю дружиною Сніжаною вперше з початку повномасштабної війни приїхав додому до Харкова.
Зворушливим відео дружина виконавця поділилася в Instagram. У ролику можна побачити, як Сніжана плаче, переступивши поріг квартири, розглядає заклеєні скотчем вітражні вікна та календар, на якому дата – 24 лютого 2022 року.
– Щемлива мить, – написала під відео Сніжана.
У коментарях підписники Сніжани наголосили, що це відео довело їх до сліз.
Зараз дивляться
- Як хочеться додому.
- Сніжано, головне, що будинок цілий та всі живі. Є куди повернутись.
- Неможливо дивитися без сліз. Плачу разом із вами.
- Як мало потрібно для щастя.
- Харків, рідний, обов’язково зустрінемося.
- Ми всі обов’язково повернемось додому.
- Тримайтеся, сльози самі собою течуть. Як я вас розумію.
- Плачу.
- Плачу разом із вами… Щастя у простих речах, – пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Сергій разом зі Сніжаною та їхніми трьома дітьми виїхали до Німеччини. Невдовзі вони вирішили повернутися до рідної країни.