Співак Сергій Бабкін разом зі своєю дружиною Сніжаною вперше з початку повномасштабної війни приїхав додому до Харкова.

Зворушливим відео дружина виконавця поділилася в Instagram. У ролику можна побачити, як Сніжана плаче, переступивши поріг квартири, розглядає заклеєні скотчем вітражні вікна та календар, на якому дата – 24 лютого 2022 року.

– Щемлива мить, – написала під відео Сніжана.

У коментарях підписники Сніжани наголосили, що це відео довело їх до сліз.

Зараз дивляться

Як хочеться додому.

Сніжано, головне, що будинок цілий та всі живі. Є куди повернутись.

Неможливо дивитися без сліз. Плачу разом із вами.

Як мало потрібно для щастя.

Харків, рідний, обов’язково зустрінемося.

Ми всі обов’язково повернемось додому.

Тримайтеся, сльози самі собою течуть. Як я вас розумію.

Плачу.

Плачу разом із вами… Щастя у простих речах, – пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Сергій разом зі Сніжаною та їхніми трьома дітьми виїхали до Німеччини. Невдовзі вони вирішили повернутися до рідної країни.