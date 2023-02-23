Певец Сергей Бабкин вместе со своей супругой Снежаной впервые с начала полномасштабной войны приехал к себе домой в Харьков.

Трогательным видео супруга исполнителя поделилась в Instagram. В ролике можно увидеть, как Снежана плачет, переступив порог квартиры, рассматривает заклеенные скотчем витражные окна и календарь, на котором дата – 24 февраля 2022 года.

– Замирающий миг, – написала под видео Снежана.

В комментариях подписчики Снежаны отметили, что это видео довело их до слез.

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Как же хочется домой.

Снежана, главное, что дом целый и все живы. Есть куда вернуться.

Невозможно смотреть без слез. Плачу вместе с вами.

Как мало нужно для счастья.

Харьков, родной, обязательно встретимся.

Мы все обязательно вернемся домой.

Держитесь, слезы сами по себе текут. Как я вас понимаю.

Плачу.

Плачу вместе с вами… Счастье в простых вещах, – пишут пользователи сети.

Напомним, с начала полномасштабной войны Сергей вместе со Снежаной и их тремя детьми выехал в Германии. Вскоре они приняли решение вернуться в родную страну.