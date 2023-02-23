Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

Впервые с начала войны: Бабкины довели до слез поклонников приездом домой в Харьков

23 февраля 2023, 17:29
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Сергей и Снежана Бабкины

Певец Сергей Бабкин вместе со своей супругой Снежаной впервые с начала полномасштабной войны приехал к себе домой в Харьков.

Трогательным видео супруга исполнителя поделилась в Instagram. В ролике можно увидеть, как Снежана плачет, переступив порог квартиры, рассматривает заклеенные скотчем витражные окна и календарь, на котором дата – 24 февраля 2022 года.

– Замирающий миг, – написала под видео Снежана.

В комментариях подписчики Снежаны отметили, что это видео довело их до слез.

Сейчас смотрят
  • Как же хочется домой.
  • Снежана, главное, что дом целый и все живы. Есть куда вернуться.
  • Невозможно смотреть без слез. Плачу вместе с вами.
  • Как мало нужно для счастья.
  • Харьков, родной, обязательно встретимся.
  • Мы все обязательно вернемся домой. 
  • Держитесь, слезы сами по себе текут. Как я вас понимаю.
  • Плачу.
  • Плачу вместе с вами… Счастье в простых вещах, – пишут пользователи сети.

Напомним, с начала полномасштабной войны Сергей вместе со Снежаной и их тремя детьми выехал в Германии. Вскоре они приняли решение вернуться в родную страну.

Читайте также:
Сергій БабкінЯ солдат: Сергей Бабкин спел легендарный хит 5’nizza на украинском

Теги
Сергій Бабкін Харьков
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь