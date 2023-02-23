Певец Сергей Бабкин вместе со своей супругой Снежаной впервые с начала полномасштабной войны приехал к себе домой в Харьков.
Трогательным видео супруга исполнителя поделилась в Instagram. В ролике можно увидеть, как Снежана плачет, переступив порог квартиры, рассматривает заклеенные скотчем витражные окна и календарь, на котором дата – 24 февраля 2022 года.
– Замирающий миг, – написала под видео Снежана.
В комментариях подписчики Снежаны отметили, что это видео довело их до слез.
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- Как же хочется домой.
- Снежана, главное, что дом целый и все живы. Есть куда вернуться.
- Невозможно смотреть без слез. Плачу вместе с вами.
- Как мало нужно для счастья.
- Харьков, родной, обязательно встретимся.
- Мы все обязательно вернемся домой.
- Держитесь, слезы сами по себе текут. Как я вас понимаю.
- Плачу.
- Плачу вместе с вами… Счастье в простых вещах, – пишут пользователи сети.
Напомним, с начала полномасштабной войны Сергей вместе со Снежаной и их тремя детьми выехал в Германии. Вскоре они приняли решение вернуться в родную страну.