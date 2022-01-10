Вперше за всю історію вручення премії Золотий глобус нагороду отримала трансгендерна акторка. 31-річна Емджей Родріґес здобула перемогу у номінації Найкраща жіноча роль, зігравши медсестру у телевізійній драмі Поза.

На особистій сторінці в Instagram Емджей написала, що свою статуетку присвячує молодим акторам.

– Дякую! Ця перемога відкриє двері для багатьох молодих талановитих людей. Вони побачать, що це більше ніж можливо. Вони побачать, що молода чорношкіра латиноамериканка з Нью-Джерсі, яка мріяла змінити думку інших любов’ю. Любов перемагає, – написала акторка.

Перемога Емджей Родріґес є важливою віхою в історії премії Золотий глобус, оскільки Голлівудську асоціацію іноземної преси, яка обирає лауреатів, часто звинувачують у проблемах різноманітності та етики.

Наприклад, цьогоріч організатори церемонії зазнали сильної критики через те, що в них працюють приблизно 100 осіб, серед яких немає жодного чорношкірого.

Через низку скандалів премія Золотий глобус 2022 проходила в оновленому форматі: без традиційного гламуру, ЗМІ та червоної доріжки. Телеканал NBC відмовився вести пряму трансляцію заходу, а повний список переможців оприлюднили на сайті премії.