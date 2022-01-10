Впервые за всю историю вручения премии Золотой глобус награду получила трансгендерная актриса. 31-летняя Эмджей Родригес одержала победу в номинации Лучшая женская роль, сыграв медсестру в телевизионной драме Поза.

На личной странице в Instagram Эмджей написала, что свою статуетку посвящает молодым актерам.

— Спасибо! Эта победа откроет двери для многих молодых талантливых людей. Они увидят, что это более чем возможно. Они увидят, что молодая чернокожая латиноамериканка из Нью-Джерси, у которой была мечта изменить мнение других любовью. Любовь побеждает, – написала актриса.

Победа Эмджей Родригес является важной вехой в истории премии Золотой глобус, поскольку Голливудскую ассоциацию иностранной прессы, которая выбирает лауреатов, часто обвиняют в проблемах разнообразия и этики.

Например, в этом году организаторы церемонии подверглись сильной критике из-за того, что у них работает около 100 человек, среди которых нет ни одного чернокожего.

Из-за ряда скандалов премия Золотой глобус 2022 проходила в обновленном формате: без традиционного гламура, СМИ и красной дорожки. Телеканал NBC отказался вести прямую трансляцию мероприятия, а полный список победителей был обнародован на сайте премии.