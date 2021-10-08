Популярна співачка Адель з’явилась відразу на двох обкладинках журналу Vogue: Великої Британії та США. Таке сталося вперше в історії глянцю.

Для американського Vogue Адель позувала у пишній смарагдовій сукні від Valentino. Об’ємні рукава, глибоке декольте і довгий шлейф додали її образу елегантності.

Для обкладинки British Vogue артистка обрала сукню жовтого кольору від Vivienne Westwood з дуже відвертим декольте.

Знаменитість доповнила свій образ брошкою від Tiffany та яскравим макіяжем.

Адель дала перше інтерв’ю за п’ять років та зізналася, що ніколи не ставила перед собою мету скинути зайву вагу.

Вона почала займатися спортом для того, щоб поліпшити своє ментальне здоров’я, яке похитнулось після розлучення з чоловіком Саймоном Конеккі.

– Я зрозуміла, що, коли я тренуюся, я почуваюся краще. Мова не йшла про схуднення, а більше про те, щоб стати сильніше і приділяти собі якомога більше часу щодня без телефону. Я тренуюся двічі або тричі на день. Вранці я роблю силові вправи, а вдень я зазвичай займаюся хайкінгом або боксом, ввечері я роблю кардіо, – розповіла Адель.

Співачка зазначила, що розлучилася з чоловіком, оскільки перестала почуватися щасливою у шлюбі з ним.

– Коли мені було 30 років, моє життя розвалилося. Я просто пливла за течією і не була щаслива. Ніхто з нас не зробив нічого поганого. Я просто хотіла, щоб син бачив, як я люблю по-справжньому і як люблять мене. Це дійсно важливо для мене. Відтоді я перебувала в пошуках справжнього щастя, – сказала Адель.

Адель виховує 8-річного сина Анджело. Наразі зірка перебуває у стосунках зі спортивним агентом Річем Полом. Вони познайомилися на одній з вечірок.

Нещодавно Адель анонсувала вихід нового синглу Easy On Me. Прем’єра відбудеться 15 жовтня.

Також артистка готує альбом 30, який стане першим її релізом за останні шість років. Традиційно альбоми зірки присвячуються її віку. У співачки вже виходили платівки під назвою 19, 21 і 25.