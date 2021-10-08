Популярная певица Адель появилась сразу на двух обложках журнала Vogue: Великобритании и США. Такое произошло впервые в истории глянца.

Для американского Vogue Адель позировала в пышном изумрудном платье от Valentino. Объемные рукава, глубокое декольте и длинный шлейф добавили ее образу элегантности.

Для обложки British Vogue артистка выбрала платье желтого цвета от Vivienne Westwood с очень откровенным декольте.

Знаменитость дополнила свой образ брошью от Tiffany и ярким макияжем.

Адель дала первое интервью за пять лет и призналась, что никогда не ставила перед собой цель сбросить лишний вес.

Она начала заниматься спортом для того, чтобы улучшить свое ментальное здоровье, которое пошатнулось после развода с мужем Саймоном Конекки.

— Я поняла, что, когда я тренируюсь, то чувствую себя лучше. Речь не шла о похудении, а больше о том, чтобы стать сильнее и уделять себе как можно больше времени ежедневно без телефона. Я тренируюсь дважды или трижды в день. Утром я делаю силовые упражнения, а днем ​​я обычно занимаюсь хайкингом или боксом, вечером я делаю кардио, — рассказала Адель.

Певица отметила, что рассталась с мужем, так как перестала чувствовать себя счастливой в браке с ним.

— Когда мне было 30 лет, моя жизнь развалилась. Я просто плыла по течению и не была счастлива. Никто из нас не сделал ничего плохого. Я просто хотела, чтобы сын видел, как я люблю по-настоящему и как любят меня. Это действительно важно для меня. С тех пор я находилась в поисках истинного счастья, — сказала Адель.

Адель воспитывает 8-летнего сына Анджело. Сейчас звезда находится в отношениях со спортивным агентом Ричем Полом. Они познакомились на одной из вечеринок.

Недавно Адель анонсировала выход нового сингла Easy On Me. Премьера состоится 15 октября.

Также артистка готовит альбом 30 который станет первым ее релизом за последние шесть лет. Традиционно альбомы звезды посвящаются ее возрасту. У певицы уже выходили пластинки под названием 19, 21 и 25.