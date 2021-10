Відома виконавиця Adele, яка вже давно не презентувала новий матеріал, анонсувала свіжий сингл.

Відомо, що сингл називається Easy On Me, а його прем’єра відбудеться 15 жовтня.

Вже давно всі знають, що Adele готує новий альбом. Традиційно альбоми Adele присвячуються її віку. У співачки вже виходили платівки під назвою 19, 21 і 25.

Цього разу світ заполонили зображення 30. Прихильники Adele одразу провели паралель, мовляв, це промо-кампанія їх кумира. Проте з боку співачки щодо цього не було коментарів.

Фотографії були зроблені по всьому світу на різних знакових пам’ятках у таких місцях, як Дубай, Ірландія, Франція, Італія та США.

adele hasn’t even released the album yet and has already outdone everyone #Adele30 pic.twitter.com/VyKJra2RZB

— ???????????????? (@outsideriah) October 1, 2021