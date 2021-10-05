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Фанати розгадали пасхалки: коли вийде перший сингл Adele з нового альбому

5 Жовтня 2021, 17:25 Євгенія Шапоренко
Фанати розгадали пасхалки: коли вийде перший сингл Adele з нового альбому

Відома виконавиця Adele, яка вже давно не презентувала новий матеріал, анонсувала свіжий сингл.

Відомо, що сингл називається Easy On Me, а його прем’єра відбудеться 15 жовтня.

Вже давно всі знають, що Adele готує новий альбом. Традиційно альбоми Adele присвячуються її віку. У співачки вже виходили платівки під назвою 19, 21 і 25.

Цього разу світ заполонили зображення 30. Прихильники Adele  одразу провели паралель, мовляв, це промо-кампанія їх кумира. Проте з боку співачки щодо цього не було коментарів.

Фотографії були зроблені по всьому світу на різних знакових пам’ятках у таких місцях, як Дубай, Ірландія, Франція, Італія та США.

Більшість користувачів думають, що альбом артистки буде пов’язаний з її розлученням з чоловіком, який відбувся в період з 2019 до 2020 року. А саме в 2020 році артистці виповнилося 30 років.

Для Adele новий альбом 30 стане першим релізом за останні шість років і четвертим у кар’єрі.

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