Відомий білоруський гурт Ляпiс Трубецькой презентував україномовну версію хіта Воїни світла.
Ще у 2014 році лідер колективу Сергій Міхалок написав трек Воины света, на який його надихнули українці та Революція Гідності. В результаті композиція стала народним гімном незламності українського народу. Крім того, майже рік тому гурт виконував Воїни світла на концерті з нагоди Дня незалежності на Олімпійському, який увібрав в себе пісенну спадщину нашого народу.
Українською відому пісню переклав письменник та музикант Сергій Жадан.
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Виконали Воїна світла українською Сергій Міхалок та його старший син Макар.
Що пишуть користувачі:
- Просто до сліз! Щиро дякую за виконання українською, адже саме ця пісня для мене є гімном боротьби України за власну незалежність, за наше щасливе майбутнє.
- Дякую друзі, надзвичайне виконання! Слава Україні та Жыве́ Белару́сь!
- Оце так видали хлопці! Навіть не думав, що українською вона буде так круто звучати!
- Дякую, від Маріуполя, звідки ледве вибрались, попрощавшись із морем … Від Львова, який нас прихистив. Слава Україні, героям слава, смерть ворогам.
- Це неймовірно гарно!