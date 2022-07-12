Відомий білоруський гурт Ляпiс Трубецькой презентував україномовну версію хіта Воїни світла.

Ще у 2014 році лідер колективу Сергій Міхалок написав трек Воины света, на який його надихнули українці та Революція Гідності. В результаті композиція стала народним гімном незламності українського народу. Крім того, майже рік тому гурт виконував Воїни світла на концерті з нагоди Дня незалежності на Олімпійському, який увібрав в себе пісенну спадщину нашого народу.

Українською відому пісню переклав письменник та музикант Сергій Жадан.

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Виконали Воїна світла українською Сергій Міхалок та його старший син Макар.

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