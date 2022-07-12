Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Музика

Воїни світла зазвучали українською: Ляпiс Трубецькой показав нову версію відомого хіта

12 Липня 2022, 21:09
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Воїни світла зазвучали українською: Ляпiс Трубецькой показав нову версію відомого хіта

Відомий білоруський гурт Ляпiс Трубецькой презентував україномовну версію хіта Воїни світла.

Ще у 2014 році лідер колективу Сергій Міхалок написав трек Воины света, на який його надихнули українці та Революція Гідності. В результаті композиція стала народним гімном незламності українського народу. Крім того, майже рік тому гурт виконував Воїни світла на концерті з нагоди Дня незалежності на Олімпійському, який увібрав в себе пісенну спадщину нашого народу.

Українською відому пісню переклав письменник та музикант Сергій Жадан.

Зараз дивляться

Виконали Воїна світла українською Сергій Міхалок та його старший син Макар.

Що пишуть користувачі:

  • Просто до сліз! Щиро дякую за виконання українською, адже саме ця пісня для мене є гімном боротьби України за власну незалежність, за наше щасливе майбутнє.
  • Дякую друзі, надзвичайне виконання! Слава Україні та Жыве́ Белару́сь!
  • Оце так видали хлопці! Навіть не думав, що українською вона буде так круто звучати!
  • Дякую, від Маріуполя, звідки ледве вибрались, попрощавшись із морем … Від Львова, який нас прихистив. Слава Україні, героям слава, смерть ворогам.
  • Це неймовірно гарно!
Читайте також:
Воїни світла зазвучали українською: Ляпiс Трубецькой показав нову версію відомого хітаЕнергодар – це Україна! ТНМК присвятили потужний трек тимчасово окупованому місту

Теги
Кліп Нові кліпи Новий кліп
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь