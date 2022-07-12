Известная белорусская группа Ляпис Трубецкой презентовала украиноязычную версию хита Воины света.
Еще в 2014 году лидер коллектива Сергей Михалок написал трек Воины мира, на который вдохновили его украинцы и Революция Достоинства. В результате композиция стала народным гимном несокрушимости украинского народа. Кроме того, почти год назад группа исполняла Воины света на концерте по случаю Дня независимости на Олимпийском, который вобрал в себя песенное наследие нашего народа.
Украинскую известную песню перевел писатель и музыкант Сергей Жадан.
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Выполнили Воина света на украинском Сергей Михалок и его старший сын Макар.
Что пишут пользователи:
- Просто до слез! Спасибо за исполнение на украинском, ведь именно эта песня для меня является гимном борьбы Украины за собственную независимость, за наше счастливое будущее.
- Спасибо друзья, чрезвычайное исполнение! Слава Украине и Жыве́ Белару́сь!
- Вот так выдали ребята! Даже не думал, что на украинском она будет так круто звучать!
- Спасибо, от Мариуполя, откуда едва выбрались, попрощавшись с морем… От приютившего нас Львова. Слава Украине, героям слава, смерть врагам.
- Это невероятно красиво!