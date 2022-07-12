Известная белорусская группа Ляпис Трубецкой презентовала украиноязычную версию хита Воины света.

Еще в 2014 году лидер коллектива Сергей Михалок написал трек Воины мира, на который вдохновили его украинцы и Революция Достоинства. В результате композиция стала народным гимном несокрушимости украинского народа. Кроме того, почти год назад группа исполняла Воины света на концерте по случаю Дня независимости на Олимпийском, который вобрал в себя песенное наследие нашего народа.

Украинскую известную песню перевел писатель и музыкант Сергей Жадан.

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Выполнили Воина света на украинском Сергей Михалок и его старший сын Макар.

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