Уранці 28 квітня російські крилаті ракети влучили в житлову багатоповерхівку в Умані та складські будівлі. Відомо про постраждалих та загиблих. У мережі активно обговорюють трагедію, зокрема й зірки.

Реакція зірок на влучання крилатої ракети в багатоповерхівку в Умані – далі в матеріалі.

Українська актриса Ксенія Мішина нагадала, що бити по житлових будинках України вночі – це норма для РФ.

– Ранок починається з цього. Житловий будинок, 4 ранку, ворог не зраджує собі, – заявила Мішина.

Співачка Тіна Кароль також показала знімки з місця трагедії – горить багатоповерховий будинок, у який влучила російська ракета.

Ведуча Маша Єфросиніна на тлі оголошеної повітряної тривоги провела ніч у комірчині. Вона також додала, що в неї немає слів від побаченого.

Телеведучий Володимир Остапчук відреагував на влучання ракети в житлову багатоповерхівку Умані – він заявив, що проходив через цей будинок до школи.

– Жителі міста знаю, що це за будинок, але прошу, зберігайте інформаційну гігієну. У цьому будинку жило 4 моїх однокласників, я в ньому 100 разів був. Це просто “мій район”, – заявив Остапчук.

Ведучий Андрій Бєдняков нагадав на тлі трагедії про важливість відмовитися від російського контенту.

– Знову ракети з Курська та Воронежа. Знову багатоповерхівки, де спали люди. Є загиблі. А ти й далі слухай їхню музику і дивись їхніх гумористів, які позапихували язики в ж**и, – заявив Бєдняков.

Ведучий Слава Дьомін упевнений, що росіяни понесуть відповідальність за всі свої злочини.

– Падли. Нехай це прозвучить банально, але я впевнений, що вони понесуть покарання. Не всі, але більшість. Тому що інша частина вже буде гнити в землі, – додав Дьомін.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво опублікував відео з постраждалою від ракетного удару в Умані, де вона показувала, де спали її діти.

– Умань. Влучення в багатоповерхівку крилатою ракетою посеред ночі. Дніпро. Загинула жінка і 3 річна дитина. Київ. Збито крилаті ракети і 2 БПЛА. Загалом збито 21 ракету з 23. Їх не повинно просто існувати як народ. Це має бути вигравірувано в ДНК усіх поколінь українців, – заявив Ектор.

Співачка alyona alyona також розповіла своїм шанувальникам про жертву внаслідок потрапляння ракети в будинок і нагадала, що терористи продовжують скоювати злочини.

Співачка Настя Каменських заявила, що це дуже болючий ранок для українців, і показала наслідки обстрілу в Умані.