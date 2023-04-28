Утром 28 апреля в российские крылатые ракеты попали в жилую многоэтажку в Умани и складские здания. Известно о пострадавших и погибших. В сети активно обсуждают трагедию, в том числе и звезды.

Реакция звезд на попадание крылатой ракеты в многоэтажку в Умани — далее в материале.

Украинская актриса Ксения Мишина напомнила, что бить по жилым домам Украины ночью — это норма для РФ.

— Утро начинается с этого. Жилой дом, 4 утра, враг не изменяет себе, — заявила Мишина.

Певица Тина Кароль также показала снимки с места трагедии — горит многоэтажный дом, в который попала российская ракета.

Ведущая Маша Ефросинина на фоне объявленной воздушной тревоги провела ночь в коморке. Она также добавила, что у нее нет слов от увиденного.

Телеведущий Владимир Остапчук отреагировал на попадание ракеты в жилую многоэтажку Умани — он заявил, что проходил через этот дом в школу.

— Жители города знаю, что это за дом, но прошу, сохраняйте информационную гигиену. В этом доме жило 4 моих одноклассника, я в нем 100 раз был. Это просто “мой район”, — заявил Остапчук.

Ведущий Андрей Бедняков напомнил на фоне трагедии о важности отказаться от российского контента.

— Снова ракеты с Курска и Воронежа. Снова многоэтажки, где спали люди. Есть погибшие. А ты и дальше слушай их музыку и смотри их юмористов, которые позапихивали языки в ж**ы, — заявил Бедняков.

Ведущий Слава Демин уверен, что россияне понесут ответственность за все свои преступления.

— Падлы. Пусть это прозвучит банально, но я уверен, что они понесут наказание. Не все, но большинство. Потому что другая часть уже будет гнить в земле, — добавил Демин.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво опубликовал видео с пострадавшей от ракетного удара в Умане, где она показывала, где спали ее дети.

— Умань. Попадание в многоэтажку крылатой ракетой посреди ночи. Днепр. Погибла женщина и 3 летний ребенок. Киев. Сбиты крылатые ракеты и 2 БПЛА. Всего сбита 21 ракета из 23. Их не должно просто существовать как народ. Это должно быть выгравировано в ДНК всех поколений украинцев, — заявил Эктор.

Певица alyona alyona также рассказала своим поклонникам о жертва в результате попадание ракеты в дом и напомнила, что террористы продолжают совершать преступления.

Певица Настя Каменских заявила, что это очень болезненное утро для украинцев, и показала последствия обстрела в Умани.