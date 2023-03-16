Сьогодні, 16 березня, річниця страшного авіаудару російськими окупантами по драмтеатру Маріуполя. Цього дня 2022 року наш кривавий ворог скинув на будівлю бомбу. У театрі ховалися від обстрілів сотні людей, а поруч із ним був великий напис Діти.

Цей страшний день у пам’яті усіх українців. Це один із перший випадків, який показав – у військових країни-агресора немає нічого святого, а битися вони можуть тільки з цивільними.

Зірки шоу-бізнесу вирішили нагадати українцям про цей день, щоб ніхто з нас не забув жодного злочину, скоєного російськими окупантами.

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Ведучий Андрій Бєдняков, який є уродженцем Маріуполя, показав в Instagram-stories фото драмтеатру після удару. На кадрах видно, що від будівлі мало що залишилося.

– Рік тому російський літак скинув бомбу на маріупольський драмтеатр, де ховалися цивільні, – написав він, додавши емодзі у вигляді розбитого серця.

Його stories поділилася ведуча Маша Єфросиніна, додавши, що про цю трагедію українці не забувають ні на секунду.

Акторка Ольга Сумська поділилася відео, на якому драмтеатр зазнімкований ще в мирний час, а навколо нього натовпи людей. Далі був кадр уже зруйнованої будівлі та евакуація людей, яким вдалося вижити.

– Сьогодні річниця авіаудару по драмтеатру в Маріуполі. Рік найжорстокішого жаху знищення мирних жителів, які ховалися в храмі мистецтва… 16 березня 2022 року окупанти обстріляли будівлю, де перебувало понад 1 тис. мирних жителів Маріуполя. Унаслідок авіаудару під завалами театру загинули люди, серед яких – діти… Світла пам’ять загиблим, – написала Ольга.

Телеведучий СТБ Григорій Решетнік показав аналогічне відео Ольги Сумської, зазначивши, що ми ніколи не забудемо і не пробачимо.

– І обов’язково повернемо всі наші землі до рідного дому, – наголосив він.

Дружина Григорія – Христина Решетнік також показала це відео і те, що зберігала в галерею свого телефону рік тому.

– Рік тому поховали живцем там стільки людей. Усі – від тих, хто віддав наказ до виконавця воєнного злочину, усі мають бути покарані! Богом і законом! У пам’яті мого телефону рік тому. Страшно переглядати, що було, але потрібно, щоб пам’ятати, з яким диваком ми маємо справу і скільки крові на їхніх руках, – зазначила Решетнік.

16 березня 2022 року росіяни скинули 500-кілограмову авіабомбу на маріупольський драмтеатр. Кількість загиблих досі точно не встановлена, ймовірні цифри – від 300 до 600 осіб.

Чи дізнаємося ми колись точну цифру загиблих – навряд чи. Окупанти демонтують руїни театру, щоб замести сліди свого злочину, доказів якого предостатньо.

Історії очевидців удару по драмтеатру в Маріуполі та як РФ знищила докази свого злочину – читайте на Фактах ICTV.