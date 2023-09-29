Український режисер Ахтем Сеітаблаєв зробив пропозицію своїй коханій дівчині Марʼяні Боцвінюк. Фото на підтвердження цього зʼявилося в соцмережах артиста.

– Від Криму до Карпат! Так! – лаконічно прокоментував фотографію Сеітаблаєв.

У коментарях шанувальники засипали пару привітаннями. Підписники дуже радіють такій новині та зичать всього найкращого. Дехто навіть упізнав локацію.

Вітаю! А фото ж із Чернівців!

Нова красива українська сім’я! Щасти вам у всьому.

Прийміть найщиріші вітання! Бажаю багато-багато щасливих моментів разом, довгих років щастя! Скорішої нам Перемоги!

Вітаю з чудовою подією у вашому житті! Кохання, щастя та злагоди в сім’ї!

Обраниця режисера Марʼяна Боцвінюк раніше працювала у консульському відділі посольства України в Білорусі. Про її роман з артистом стало відомо цього літа.

Зараз дивляться

Для Ахтема Сеітаблаєва це буде третій шлюб. Про своє розлучення з другою дружиною Іванною Дядюрою режисер повідомив восени 2021 року. Від цих стосунків в артиста є дочка. Також він має трьох дітей від першого шлюбу.

Фото: Ахтем Сеітаблаєв