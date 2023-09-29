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Она сказала “да”: режиссер Ахтем Сеитаблаев обручился

29 сентября 2023, 18:14
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Ахтем Сеитаблаев

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев сделал предложение своей любимой девушке Марьяне Боцвинюк. Фото в подтверждение этого появилось в соцсетях артиста.

— От Крыма до Карпат! Так! — лаконично прокомментировал фотографию Сеитаблаев.

В комментариях поклонники засыпали пару поздравлениями. Подписчики очень радуются такой новости и желают всего наилучшего. Некоторые даже узнали локацию.

  • Поздравляю! А фото же из Черновцов!

  • Новая красивая украинская семья! Удачи вам во всем.

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  • Примите самые искренние поздравления! Желаю много-много счастливых моментов вместе, долгих лет счастья! Скорейшей нам Победы!

  • Поздравляю с замечательным событием в вашей жизни! Любви, счастья и согласия в семье!

Избранница режиссера Марьяна Боцвинюк раньше работала в консульском отделе посольства Украины в Беларуси. О ее романе с артистом стало известно этим летом.

Для Ахтема Сеитаблаева это будет третий брак. О своем разводе со второй женой Иванной Дядюрой режиссер сообщил осенью 2021 года. От этих отношений у артиста есть дочь. Также он имеет троих детей от первого брака.

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Фото: Ахтем Сеитаблаев

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