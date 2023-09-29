Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев сделал предложение своей любимой девушке Марьяне Боцвинюк. Фото в подтверждение этого появилось в соцсетях артиста.

— От Крыма до Карпат! Так! — лаконично прокомментировал фотографию Сеитаблаев.

В комментариях поклонники засыпали пару поздравлениями. Подписчики очень радуются такой новости и желают всего наилучшего. Некоторые даже узнали локацию.

Поздравляю! А фото же из Черновцов!

Новая красивая украинская семья! Удачи вам во всем. Сейчас смотрят

Примите самые искренние поздравления! Желаю много-много счастливых моментов вместе, долгих лет счастья! Скорейшей нам Победы!

Поздравляю с замечательным событием в вашей жизни! Любви, счастья и согласия в семье!

Избранница режиссера Марьяна Боцвинюк раньше работала в консульском отделе посольства Украины в Беларуси. О ее романе с артистом стало известно этим летом.

Для Ахтема Сеитаблаева это будет третий брак. О своем разводе со второй женой Иванной Дядюрой режиссер сообщил осенью 2021 года. От этих отношений у артиста есть дочь. Также он имеет троих детей от первого брака.

Фото: Ахтем Сеитаблаев