Она меня вдохновляет! Алексей Суровцев намекнул на возвращение к бывшей жене

Хореограф и актер сериала След Алексей Суровцев рассказал, что о начале полномасштабной войны узнал, когда находился в отпуске в Карпатах.

Позже он вернулся в Ирпень и спасал животных. А недавно Суровцев открыл приют для животных. Об этом он рассказал в интервью проекта Как ты? на СТБ с Григорием Решетником.

– Убежище находится прямо в моем доме в Ирпене. Там был магазин до войны. Мне сделали скидку 50% на аренду. Я там все перестроил. Мне написала девушка, у которой была гостиница для кошек на Борщаговке. Она продала мне боксы для животных, – рассказал актер.

Суровцев рассказал, что перед началом войны разошелся с любимой Анной Скворцовой (призерка чемпионатов Европы и мира по фитнесу и бодибилдингу). В интервью он рассказал о причинах разрыва.

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— У нас были очень страстные отношения. Мне как творческому человеку, с ним было сложно. Она – спортсменка. У нее другой режим. Я не знал, о чем с ней разговаривать. У меня был напряженный период: съемка в сериале и участие в танцевальном шоу. Я спал по 4 часа, похудел на 10-12 кг. Я ничего не хотел. Аня не поддерживала. Я понял, что так не может продолжаться, – отметил актер.

Однако, как признался актер, он сейчас не одинок. Ведь возобновил отношения с бывшей женой Ксенией. Он отметил, что она его поддерживает и вдохновляет. Суровцев добавил, что его решение покинуть Ксению в свое время было ошибкой. И сейчас он пытается ее исправить.