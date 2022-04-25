Українська акторка Ольга Сумська пояснила, чому її старша донька Антоніна Паперна мовчить про війну в Україні та досі перебуває на території країни-агресора.

За словами зірки, Антоніна не може кинути свій дім та виїхати з Росії з двома маленькими дітьми, оскільки “поки немає такої можливості”. Сумська додала, що її донька дуже переживає через війну в Україні.

– Повірте, вона дуже переживає, вона дуже плакала, бо не могла доїхати на поховання бабусі. Це найстрашніші, найзворушливіші хвилини нашої родини. Там інше інформаційне поле, воно страшне… Мені пишуть колеги, нехай кидає все, нехай їде. Ну казна-що. Тільки виїхати з двома маленькими дітьми, повірте, це дуже складно, практично неможливо. Вона в декреті. Кинути свій дім — ну як це… якби була така можливість, вона б це зробила. Поки такої можливості немає, – сказала акторка.

Водночас чоловік Сумської, Віталій Борисюк, зазначив, що росіяни розуміють, що насправді відбувається в Україні. Проте вони не можуть публічно висловити свою антивоєнну позицію, оскільки бояться потрапити до в’язниці.

Зазначимо, що Антоніна Паперна живе в Росії вже понад 10 років. Вона переїхала туди для того, щоб вступити до Московського театрального інституту імені Бориса Щукіна.

Зараз донька Сумської живе в цивільному шлюбі з російським актором Володимиром Ягличем, вони виховують двох дітей.