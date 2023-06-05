Арнольд Шварценеггер відверто зізнався, як уперше розповів ексдружині про зраду та позашлюбного сина | Life

Американський актор Арнольд Шварценеггер згадав, як зізнався своїй ексдружині Марії Шрайвер у подружній зраді й розповів про позашлюбного сина Джозефа.

За словами Арнольда, сталося це під час консультації у сімейного психолога в 2011 році. Тоді подружжя намагалося врятувати свій шлюб, і на одному із сеансів психолог прямо запитав у актора – чи він батько Джозефа.

– Я думав, що в мене зупинилося серце. І тоді я сказав правду: Так, Маріє. Джозеф – мій син. Очевидно, вона була пригнічена цим, – згадує Шварценеггер.

Хлопчик народився в 1997 році від економки, яка тоді працювала у сім’ї Арнольда. Спершу актор був упевнений у тому, що біологічний батько Джозефа – чоловік хатньої робітниці.

– Спочатку я справді не знав, але що старшим він ставав, то зрозуміліше мені це було, – наголосив Арнольд.

Арнольд і Марія почали зустрічатися в 1977 році. У 1986 році вони одружилися. У шлюбі в них народилося четверо дітей.

Розійшлися вони в 2011 році, проте остаточно розлучилися в 2021-му.