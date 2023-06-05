Американский актер Арнольд Шварценеггер вспомнил, как признался своей экс-супруге Марии Шрайвер в супружеской измене и рассказал о внебрачном сыне Джозефе.

По словам Арнольда, произошло это во время консультации у семейного психолога в 2011 году. Тогда супруги пытались спасти свой брак, и на одном из сеансов психолог прямо спросил у актера — он ли отец Джозефа.

— Я думал, что у меня остановилось сердце. И тогда я сказал правду: Да, Мария. Джозеф – мой сын. Очевидно, она была подавлена ​​этим, — вспоминает Шварценеггер.

Мальчик родился в 1997 году от экономки, которая тогда работала в семье Арнольда. Сперва актер был уверен в том, что биологический отец Джозефа — муж домработницы.

— Вначале я действительно не знал, но чем старше он становился, тем яснее я понимал, — подчеркнул Арнольд.

Арнольд и Мария начали встречаться в 1977 году. В 1986 году они поженились. В браке у них родилось четверо детей.

Разошлись они в 2011 году, однако окончательно развелись в 2021-м.